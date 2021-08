Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Abou Diarra Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle Nougaro, le jeudi 17 février 2022 à 20:30

### Musique du Monde Abou Diarra est un joueur de n’goni au parcours atypique. Formé par un maître virtuose et aveugle, connu sous le pseudonyme du « Vieux Kanté », il a sillonné, pendant plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako- Conakry… à pied, accompagné de son seul instrument. Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement… Fasciné par le blues, le jazz, le reggae, il explore et cherche des harmoniques hors des gammes traditionnelles en ajoutant des cordes à son instrument. Nicolas Repac, compagnon de route d’Arthur H et arrangeur de son dernier album, Koya, a su dynamiser la musique d’Abou Diarra sans jamais la trahir ou la dénaturer. Abou Diarra : N’goni, Chant Moussa Koita : Clavier, Choeurs Laurent Loit : Basse Amadou Daou : Percussions Vincent Bucher : Harmonica Joris Pinard : Technicien son ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article382) //www.youtube.com/embed/Le1rMhPnV4c ![]() ### Infos pratiques Jeudi 17 février à 20h30

De 14 € à 16 €

Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France

2022-02-17T20:30:00 2022-02-17T22:30:00

