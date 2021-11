Issy-les-Moulineaux espace Icare Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux ABOU DIARRA ● CYNTHIA ABRAHAM avec le Réacteur espace Icare Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

le samedi 27 novembre à 19:00

### ABOUD DIARRA Le Réacteur accueille Abou Diarra qui fera spécialement le voyage du Mali Marqué par la culture ancestrale des chasseurs mandigues, ce joueur de n’goni (harpe guitare malienne) a sillonné à pied, pendant plusieurs mois, les routes d’Abidjan-Bamako-Conakry, accompagné de son seul instrument. Traversant les villages les plus reculés d’Afrique de l’Ouest comme les mégalopoles modernes, il y a puisé tour à tour des sons cachés traditionnels et des musiques urbaines contemporaines. Sa musique parle du voyage, de l’exil, du mouvement. Abou Diarra explore hors des gammes classiques, utilise son n’goni comme une guitare, une basse, une harpe ou une percussion. ► [https://www.facebook.com/aboungoni](https://www.facebook.com/aboungoni) ► [https://www.youtube.com/user/Aboungoni](https://www.youtube.com/user/Aboungoni) ### CYNTHIA ABRAHAM La jeune chanteuse musicienne acquiert une grande expérience au côté d’artistes très différents tels que « Gospel pour 100 voix « , Emmanuel Djob, le « Moov Live Show » à Radio France, Doc Gyneco, ou encore Matt Pokora. En 2018, elle remporte le 1er prix de l’Unisa International Jazz Voice Competition en Afrique du Sud. Un voyage qui marquera son parcours d’artiste. Elle mène également de front ces projets personnels, à commencer par son projet « Seule en Scène » mais aussi son groupe familial Abraham Réunion. Elle sort son nouvel album UNISSON le 15 octobre 2021. Un opus jazz, vocal, minimaliste et sans frontières, qui a vocation de rassembler. Cette artiste plein de créativité est en perpétuelle recherche d’une nouvelle complicité avec le public, à travers ce spectacle solo. ► [https://www.facebook.com/cynthiaabrahammusic](https://www.facebook.com/cynthiaabrahammusic) ► [https://www.youtube.com/channel/UCcHUZuPkPPiaRJsjDMxZIiw](https://www.youtube.com/channel/UCcHUZuPkPPiaRJsjDMxZIiw)

espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:30:00

