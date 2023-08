Course de Solex 2023 Abords Salle des fêtes Grièges, 26 août 2023, Grièges.

Grièges,Ain

Les 6 heures de Grièges : course de solex, expo et parade « Nostalgie 2 roues »,

spectacle « STARLIGHT BMX SHOW », démonstration et initiation de Sarbacane à Bille, initiation aux 1er secours, Buvette, restauration sur place ….

2023-08-26 10:00:00 fin : 2023-08-26 19:00:00. .

Abords Salle des fêtes

Grièges 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



6 heures de Grièges: solex racing, « Nostalgie 2 roues » exhibition and parade,

show « STARLIGHT BMX SHOW », demonstration and initiation of Sarbacane à Bille, introduction to 1st aid, refreshment bar, on-site catering…

Las 6 horas de Grièges: carrera de solex, exhibición y desfile « Nostalgie 2 roues »,

espectáculo « STARLIGHT BMX SHOW », demostración e iniciación al Ball Sarbacane, iniciación a los primeros auxilios, bar de refrescos, catering in situ…

Les 6 heures de Grièges: Solex-Rennen, Ausstellung und Parade « Nostalgie 2 roues »,

show « STARLIGHT BMX SHOW », Vorführung und Einführung in den Kugelblitz, Einführung in die Erste Hilfe, Getränkestand, Verpflegung vor Ort …

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle