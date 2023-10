Découvrez les secrets des chauves souris : animation nature Abords du parking des écoles Bidart, 31 octobre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Avec l’association Bio Divers Cité, venez écouter et mieux connaître les chauves-souris et tous les intérêts que nous avons à les préserver ! Quel est notre rôle à jouer pour les préserver ?

A l’aide d’une bat-box, nous essaierons de capter les chauves-souris et les identifier.

Accessible aux petits comme aux grands !

Gratuit, sur inscription par SMS au 07.67.83.08.47.

Abords du parking des écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques



With the Bio Divers Cité association, come and find out more about bats and the importance of preserving them! What’s our role in preserving them?

Using a bat-box, we’ll try to capture and identify bats.

Accessible to young and old alike!

Free, on registration by SMS to 07.67.83.08.47

Con la asociación Bio Divers Cité, venga a descubrir más cosas sobre los murciélagos y la importancia de protegerlos ¿Qué papel podemos desempeñar para preservarlos?

Utilizando una caja para murciélagos, intentaremos capturarlos e identificarlos.

Para todas las edades

Gratuito, inscripción por SMS al 07.67.83.08.47

Mit dem Verein Bio Divers Cité können Sie zuhören und mehr über Fledermäuse und all die Interessen, die wir an ihrem Schutz haben, erfahren! Welche Rolle spielen wir, um sie zu schützen?

Mithilfe einer Bat-Box werden wir versuchen, Fledermäuse zu fangen und sie zu identifizieren.

Zugänglich für Groß und Klein!

Kostenlos, mit Anmeldung per SMS an 07.67.83.08.47

