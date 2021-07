Abonde 2021 Lamoura, 15 août 2021-15 août 2021, Lamoura.

Abonde 2021 2021-08-15 10:00:00 – 2021-08-15 21:00:00

Lamoura Jura

Le 15 août est synonyme de fête dans le Haut-Jura dans le village de Lamoura. Pendant toute une journée, profitez de spectacles de rue, de concerts et d'expositions d'artistes et d'un marché des artisans… L'humour est le mot d'ordre pendant cet événement unique en son genre. La Fête de l'Abonde est connue comme la fête la plus « déjantée » du Haut-Jura. Profitez sur place de restauration, buvettes, crêpes, et autres stands.

http://www.abonde.fr/

dernière mise à jour : 2021-06-30 par