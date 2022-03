ABONDANCE ACADEMIE Chalet les Cimes – Thalie, 20 juillet 2022, Abondance.

ABONDANCE ACADEMIE

du mercredi 20 juillet au dimanche 31 juillet à Chalet les Cimes – Thalie

Un séjour d’initiation artistique, à la montagne, dans ce grand chalet avec piscine chauffée, une atmosphère reposante et chaleureuse pour une expérience collective sur mesure pour nos plus jeunes inscrits ! Les jeunes artistes seront en demi-groupes avec leur intervenant artistique en moyenne 2h par jour, en alternance le matin ou l’après-midi. Ils découvriront chacun leur discipline avec au programme : une recette réalisée par jour, l’apprentissage du chant au micro, la réalisation de films avec projection sur écran géant, des chorégraphies en danse classique ou modern-jazz, des tours de magie élaborés aussi bien en mentalisme qu’en tours de carte, avec comme objectif, de monter tous sur scène devant un vrai public. Ils créeront les affiches et les tracts pour promouvoir leur spectacle. _Les jeunes pratiquent une seule discipline artistique durant le séjour._ **Chanter** ensemble, en duo, en solo, choisir ses chansons parmi un répertoire de variétés, rock, RnB…, les répéter encadré par une coach professionnelle, chanter pour le spectacle ! **Devenir le roi de l’illusion**, faire disparaître et réapparaitre des cartes, raconter des histoires avec toute la poésie des magiciens ! **Réaliser un film,** ensemble, vivre une ambiance de tournage, apprendre à filmer, à cadrer, à s’entraider, à jouer, ressentir les émotions d’une expérience artistique… **Cuisiner** chaque jour une recette différente, en découvrant les bons produits, l’art de la table, la présentation, et préparer le grand buffet offert au public la veille du retour… **Danser** un peu, beaucoup, passionnément, en solo ou en groupe, apprendre une chorégraphie, la travailler, préparer le spectacle, être membre de la compagnie qui présentera son spectacle ! Et comme ce sont aussi des vacances, ils pourront selon leurs envies choisir parmi plusieurs activités de détente, sportives ou de loisirs, telles que : baignades dans la piscine chauffée du centre, grands jeux, balades, sports collectifs, randonnées en montagne, jeux de société…. Une sortie à la journée est prévue avec visite de Thonon et baignade au lac Léman. Chaque journée se termine par une veillée animée organisée par l’équipe d’animation qui vient parachever une journée bien remplie en joie et en émotions.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chalet les Cimes – Thalie 74360 Abondance Haute-Savoie



