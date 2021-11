« Abolir la police » rencontre avec le collectif Matsuda Café librairie Michèle Firk, 14 novembre 2021, Montreuil.

Café librairie Michèle Firk, le dimanche 14 novembre à 17:00

Qu’en est-il de la police, de ses stratégies, de son armement et comment faire pour qu’elle sorte de nos vies et du système solaire ? C’est autour de ce faisceau de questions que se constituent des séances de discussions qui nous animent depuis la rentrée au café-librairie Michèle Firk. Après avoir reçu Pierre Douillard pour “Nous sommes en guerr”e et Mathieu Rigouste pour la réédition de “La domination Policière”, avec beaucoup d’impatience, nous accueillons le collectif Matsuda qui viendra présenter son “Abolir la Police”. Dans leur livre, qui consiste en un travail de traduction inédit et important, le collectif Matsuda revient sur leur meurtre de Georges Flyod et sur toute la séquence insurrectionnelle qui a embrasée les Etats Unis par la suite. Prenant au sérieux l’infamie qu’est l’existence même de la police, ce livre traduit les espoirs et les réflexions qui animent outre Atlantique toutes celles et ceux pour qui défaire la police consiste en premier lieu à réinventer la justice depuis des collectifs de quartier, afro-américains ou féministes. Ou, comme dit Angela Davis, « construire des communautés fortes pour rendre la police obsolète ». Cette rencontre présentera le mouvement abolitionniste américain, particulièrement stimulant, ainsi que les luttes desquelles il hérite, de l’abolition de l’esclavage au Black Power. La discussion s’agencera autour de la projection du film « Hollow Water ». Ce documentaire raconte l’expérience de justice transformatrice à laquelle s’est livrée la petite communauté ojibway de Hollow Water sur les rives du lac Winnipeg au Canada après qu’elle ait fait face à une épidémie d’abus sexuels en son sein. De fait de l’impuissance du système pénal, la communauté a pris les choses en main pour se faire justice dans un cercle communautaire de guérison et de détermination de la peine. Fondé sur des pratiques traditionnelles, ce modèle unique de justice réunit les familles et guérit le commun.

Entrée à Prix Libre en soutien au lieu et pour les frais de déplacement du collectif Matsdua

Regards croisés sur l’abolitionisme pénal américain et canadien au travers du documentaire “Hollow Water” et des textes d'”Abolir la police”

Café librairie Michèle Firk 9 rue françois debergue 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



2021-11-14T17:00:00 2021-11-14T20:00:00