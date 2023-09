Randonnée Mars bleu Abloux Saint-Gilles, 3 mars 2024, Saint-Gilles.

Saint-Gilles,Indre

Randonnée organisée par Familles Rurales une randonné dans le cadre de mars bleu..

Dimanche 2024-03-03 07:30:00 fin : 2024-03-03 . 3 EUR.

Abloux

Saint-Gilles 36170 Indre Centre-Val de Loire



A hike organized by Familles Rurales as part of the Blue March program.

Marcha organizada por Familles Rurales en el marco de la campaña Marcha Azul.

Wanderung organisiert von Familles Rurales eine Wanderung im Rahmen des blauen März.

Mise à jour le 2023-09-14 par Destination Brenne