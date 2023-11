Les Forges de l’Abloux en fête Abloux Chazelet, 2 juin 2024, Chazelet.

Chazelet,Indre

C’est une manifestation à la fois sportive et familiale dans le cadre champêtre des Forges de l’Abloux..

Dimanche 2024-06-02 07:30:00 fin : 2024-06-02 . 3 EUR.

Abloux

Chazelet 36170 Indre Centre-Val de Loire



It is both a sporting and family event in the country setting of the Forges de l’Abloux.

Se trata de un acontecimiento a la vez deportivo y familiar en el entorno rural de las Forges de l’Abloux.

Es ist eine sportliche und zugleich familiäre Veranstaltung in der ländlichen Umgebung der Forges de l’Abloux.

Mise à jour le 2023-11-13 par Destination Brenne