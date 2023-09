Retour en images sur les festivals de la terre en Ile-de-France Ableiges Ableiges, 2 septembre 2023, Ableiges.

Retour en images sur les festivals de la terre en Ile-de-France 2 et 10 septembre Ableiges

A l’occasion du festival de la terre les 2 et 3 septembre à Ableiges dans le Val D’Oise et le 10 septembre à Augers-en-Brie en Seine-et-Marne, des familles, des agriculteurs et aussi des élus locaux et régionaux se sont succédés sur le stand MSA tenu par la vie mutualiste régionale et les préventeurs SST avec le concours des administrateurs et délégués cantonaux. Diverses animations avec à la clé de nombreux lots à gagner ont rythmé ces weekends ensoleilles.

Nous tenons à remercier Corinne HEUSELE, Olivier, HUE, Hervé DELACOUR, Vanessa POIRET, Philippe CHOAIN, Godefroy POTIN, Jean-Claude TETARD, Lydie GALIENNE, Rodolphe THOMASSIN, Franck GUICHARD, Benoit SUSSET et Guy BERTHELOT pour leur mobilisation et implication dans la réussite de cet évènement.

Ableiges 95450, Ableiges Ableiges 95450 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:30:00+02:00

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:30:00+02:00