Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto au 360 Le 360 Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 20h30 à 22h30

.Public jeunes et adultes. payant

Tarif Réduit 17€

Tarif Plein 19€

Le nouveau projet du griot Sénégalais Ablaye Cissoko ! Une musique qui apaise l’esprit et inspire les sens.

Le nouveau projet du griot Sénégalais Ablaye Cissoko ! Une musique qui apaise l’esprit et inspire les sens.

Ablaye Cissoko & Cyrille Brotto nous entraînent dans un voyage spirituel et intimiste, une aventure humaine qui explore le spleen des déracinés, et explique pourquoi le monde ne tourne pas rond. Une musique délicate et harmonieuse, comme touchée par la grâce … De celles qui apaisent l’esprit et inspirent les sens …

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.

Le 360 32, rue Myrha 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/ablaye-cissoko-cyrille-brotto/ https://le360paris.com/evenement/ablaye-cissoko-cyrille-brotto/

Cedrick Not