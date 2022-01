Ablaye Cissoko A bord de la Péniche Spectacle, 7 mai 2022, Chevaigné.

Ablaye Cissoko

A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 7 mai à 20:30

Né au sein d’une famille de griots, Ablaye Cissoko fait partie de la jeune génération des artistes sénégalais. Sa musique incarne la rencontre entre les traditions du peuple mandingue, dont il est issu, et la création musicale contemporaine. Cet artiste à la voix douce et paisible nous fait voyager au son de sa kora (harpe mandingue à 21 cordes) au cœur d’une Afrique sereine. Dans ses spectacles il transmet avec finesse, grâce et intelligence les valeurs d’une tradition généreuse et chante avec sincérité le respect de l’autre. Son récital mandingue est une prodigieuse démonstration de musicalité et de générosité. Depuis 2002 , il sillonne les routes de l’Afrique et de l’Europe (France, Belgique, Norvège, Portugal, Espagne, …) et même au-delà (Québec …). Il a joué et collaboré avec de nombreux artistes internationaux comme François Jeanneau, Omar Penne, Randy Weston, … Il nous fait le plaisir de revenir pour une escale à Chevaigné sur la Péniche accompagné de Cyrille Brotto‎ à l’accordéon. En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de Chevaigné

Entrée payante : 5€/10€

La musique d’ Ablaye Cissoko incarne la rencontre entre les traditions du peuple mandingue, dont il est issu, et la création musicale contemporaine.

A bord de la Péniche Spectacle chevaigné Chevaigné Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T21:30:00