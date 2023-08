Trail du Bandiat (1ère édition) Abjat-sur-Bandiat Catégories d’Évènement: Abjat-sur-Bandiat

Dordogne Trail du Bandiat (1ère édition) Abjat-sur-Bandiat, 24 septembre 2023, Abjat-sur-Bandiat. Abjat-sur-Bandiat,Dordogne 9h45: animation sportive pour les plus jeunes

10h: Trail du Bandiat 15km (230m D+)

10h15: petit tour d’Abjat 10km (150m D+).

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . . Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



9:45am: sports activities for youngsters

10h: Trail du Bandiat 15km (230m D+)

10:15 am: petit tour d’Abjat 10km (150m D+) 9.45 h: actividades deportivas para los más jóvenes

10h: Trail du Bandiat 15km (230m D+)

10.15h: Sendero del Abjat 10km (150m D+) 9:45 Uhr: Sportliche Unterhaltung für die Jüngsten

10:00 Uhr: Trail du Bandiat 15km (230m D+)

10:15 Uhr: Kleine Runde von Abjat 10km (150m D+) Mise à jour le 2023-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin Détails Catégories d’Évènement: Abjat-sur-Bandiat, Dordogne Autres Adresse Ville Abjat-sur-Bandiat Departement Dordogne Lieu Ville Abjat-sur-Bandiat latitude longitude 45.58539;0.75666

Abjat-sur-Bandiat Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abjat-sur-bandiat/