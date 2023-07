Vide-greniers Abjat-sur-Bandiat, 16 juillet 2023, Abjat-sur-Bandiat.

Abjat-sur-Bandiat,Dordogne

Dénichez de belles affaires au vide-greniers d’Abjat.

Buvette et restauration sur place.

Emplacement 1€/mètre. Réservation obligatoire au 05 53 56 81 01..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Unearth great bargains at the Abjat garage sale.

Refreshments and catering on site.

Pitch 1?/metre. Reservations required on 05 53 56 81 01.

Descubra grandes gangas en la venta de garaje de Abjat.

Servicio de restauración in situ.

Parcela de 1 metro. Reserva previa en el 05 53 56 81 01.

Stöbern Sie nach Schnäppchen auf dem Flohmarkt in Abjat.

Getränke und Speisen vor Ort.

Stellplatz 1?/Meter. Reservierung erforderlich unter 05 53 56 81 01.

Mise à jour le 2023-07-11 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin