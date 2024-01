Histoires d’ici, d’ailleurs et de partout Abjat-sur-Bandiat, vendredi 12 juillet 2024.

Histoires d’ici, d’ailleurs et de partout Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 17:00:00

fin : 2024-07-12

La « loja » ‘cabane) des feuillardiers du jardin des légendes recevra le conteur biarrot Roger Guilhou, de l’association bayonnaise « Et si on contait! » qui nous contera des histoires d’ici, d’ailleurs et de partout!

La « loja » ‘cabane) des feuillardiers du jardin des légendes recevra le conteur biarrot Roger Guilhou, de l’association bayonnaise « Et si on contait! » qui nous contera des histoires d’ici, d’ailleurs et de partout!

EUR.

Abjat-sur-Bandiat 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Histoires d’ici, d’ailleurs et de partout Abjat-sur-Bandiat a été mis à jour le 2024-01-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin