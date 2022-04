Abisko Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Casa Consolat, le vendredi 8 avril à 19:00

Vendredi 8 avril à 20h30 CONCERT, magnétique et envoutant, de ABISKO Abisko se situe dans le cercle polaire arctique. Céline et Maxime y ont admiré leurs premières aurores boréales. Abisko désigne maintenant leur voyage musical, tissé d’harmonies poétiques. Ce duo itinérant aux voix aériennes, accompagnées d’un piano, d’une guitare et d’une boîte à rythmes, enlace délicatement vos mélodies intérieures pour faire danser la lumière… Chaque saison est l’occasion d’un nouveau live musical sur leur chaîne [https://www.youtube.com/channel/UCEc1YybkhFdrDLGQVNDolAw](https://www.youtube.com/channel/UCEc1YybkhFdrDLGQVNDolAw) Apéro dès 19h00 Restauration sur place Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 20h30 Entrée à partir de 5€ Restauration sur place dès 19h30 JAUGE A 50 PERSONNES !

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T23:00:00

