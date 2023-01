Abhra ft. Isabel Sörling – Festival Au Fil des Voix 2023 Le 360 Paris Music Factory, 10 février 2023, Paris.

Le vendredi 10 février 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Plein : 19€ Réduit : 17€

A l’origine, Abhra – qui, en sanskrit, désigne à la fois l’atmosphère, le vide… – est une commande du Centre International des Musiques Nomades et du Festival Détours de Babel de Grenoble (dans le cadre de l’appel à projet Les Chantiers 2014). Abhra explorait alors le Journal d’Henry David Thoreau, philosophe, poète, érudit américain né en 1817. Thoreau place la nature au centre de sa pensée et en extrait une morale – éloge de l’indépendance, de la simplicité, de l’ascétisme hédoniste… Pour être et s’ancrer au monde, il suffi t de respirer, goûter, toucher, regarder, écouter le silence, ressentir, contempler, observer… Un album est sorti en 2016, marquant une collaboration entre les labels Onze Heures Onze et Auand.

Dans le prolongement de ce travail, le nouveau répertoire d’Abhra est écrit sur des poèmes qui ont tous l’eau en commun. L’eau explorée en sept textes de poètes et poétesses de sept pays di fférents, de la guinéenne Raquel Illonde, à l’américaine Emily Dickinson, en passant par le turc Nazim Hikmet et l’indienne Pryal Gagan…

Julien Pontvianne et Abhra nous plongent dans un univers délicat, intimiste, et continuent obstinément d’interroger le rôle de la voix, le timbre, le résonant, la mélodie ou les formes de la chanson…

LINE-UP

Isabel Sörling · voix

Francesco Diodati · guitar

Adèle Viret · violoncelle

Julien Pontvianne · saxophone, composition

Alexandre Herer · clavier

Matteo Bortone · contrebasse

ACTUALITÉ DISCOGRAPHIQUE

Seven poems on water / Septembre 2022 / Onze Heure Onze / Socadisc

