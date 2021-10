Abers Blues – Concert de Jessie Lee & The Alchemists Locmaria-Plouzané, 30 octobre 2021, Locmaria-Plouzané.

Abers Blues – Concert de Jessie Lee & The Alchemists 2021-10-30 – 2021-10-30 Centre Ti-Lanvenec 23 route de Pen ar Ménez

Locmaria-Plouzané Finistère

Créé en 2015, Jessie Lee & The Alchemists est un quintet de modern blues-rock co-leadé par la chanteuse-guitariste Jessie Lee et par le guitariste-compositeur Alexis “Mr AL” Didier, soutenus par le bassiste Laurent Cokelaere, le batteur Stéphane Minana et l’organiste François Faure.

Les influences anglo-saxones du groupe sont très larges, allant du blues au rock, en passant par la soul, la pop et même le jazz. La musique qu’ils créent est moderne, originale, nourrie de traditions, alliant émotion, liberté et puissance.

Lauréats de 5 prix lors de l’International Mississippi Blues Trail challenge en 2018 et vainqueurs du challenge France Blues 2019, les alchimistes voient les portes de l’Europe s’ouvrir à eux et remportent un vif succès auprès du public. Ils auront d’ailleurs l’honneur de représenter la France au European Blues Challenge 2020 (qui aura finalement lieu en 2022).

Jessie Lee (chant, guitare), Alexis « Mister Al » Didier (guitare), François Faure (claviers), Laurent Cokelaere (basse), Stéphane Minana-Ripoll (batterie).

animationsculturelles@locmaria-plouzane.fr +33 6 95 55 56 32

