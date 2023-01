Naig Oulhen AbeRaku céramique AbeRaku céramique, 1 avril 2023, .

Naig Oulhen AbeRaku céramique 1 et 2 avril AbeRaku céramique

Céramiste passionnée, je vous invite à découvrir mon espace de vie qui est un atelier. Si le temps le permet, cuisson raku le week-end. Uniquement sur RDV en semaine.

AbeRaku céramique 201 ar vourch 29870 LANDEDA

Naig Oulhen AbeRaku, exprime toute sa créativité à travers le modelage de céramiques sensibles et puissantes ! Mon Vivier regorge d’animaux marins, bretons…ou exotiques, de bouées marines et autres sujets insolites.

Céramiste passionnée, j’aspire à vous présenter ma créativité, partager mon enthousiasme, vous faire découvrir la magie du raku et ainsi vous présenter les étapes de conception de mes sculptures marines. J’aime imaginer mes œuvres sublimer votre quotidien, des pièces uniques que je découvre dans leur nouvel univers grâce aux photographies que vous avez la gentillesse de m’envoyer. Merci.

Je vous invite à découvrir mon espace de vie qui est un atelier. Un circuit de la maison au sous-sol, de la descente de cave au jardin ! Je dispose de 2 fours, un dans un container pour les cuissons biscuits (1ère cuisson avant émaillage) et grès (haute température). Le deuxième est à l’abri, dans ma descente de cave pour les cuissons raku.

La cuisson raku se réalise en extérieur. On dispose les pièces sur la plaque du four qui est froide pour la 1ère cuisson. Puis, on enchaine les cuissons, on profite que le four soit chaud. Les pièces sont sorties avec de longues pinces et déposées délicatement dans une malle d’enfumage, sur un lit de copeaux de bois. Elles subissent donc un choc thermique important (920° en sortie de four à la température ambiante extérieur). La magie du raku opère, feu, fumée et chant du raku. L’émail fissure et le carbone y pénètre pour créer un décor aléatoire et unique de craquelures. J’espère des surprises à chaque sortie de four. Pour stopper l’enfumage, on coule de l’eau sur les pièces. La dernière étape est le nettoyage de ces pièces. Moment fastidieux, délicat et d’émerveillement. On va enfin découvrir le décor. Un bonheur toujours renouvelé !

Mes créations sont principalement exposées dans une petite boutique, au bout du port de l’Aber-Wrac’h, face à la mer. Vous y découvrirez des pièces uniques en raku, des tissus exclusifs de Christine Quéquiner, et d’autres belles découvertes d’artisans locaux inspirés par un paysage exceptionnel.

Atelier AbeRaku, si le temps le permet, cuisson raku prévu le samedi 1er et dimanche 2 avril, une ouverture de four vers 14h30-15h puis une visite d’atelier. En semaine, visite uniquement sur RDV



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Naig Oulhen AbeRaku Céramique