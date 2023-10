Vide grenier Abense-de-Bas Viodos-Abense-de-Bas, 8 octobre 2023, Viodos-Abense-de-Bas.

Viodos-Abense-de-Bas,Pyrénées-Atlantiques

L’association Soul’Diabet vous invite à son vide-grenier.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 octobre..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Abense-de-Bas Salle municipale

Viodos-Abense-de-Bas 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Soul’Diabet association invites you to its garage sale.

Registration is open until October 6.

La asociación Soul’Diabet te invita a su venta de garaje.

Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de octubre.

Der Verein Soul’Diabet lädt Sie zu seinem Flohmarkt ein.

Anmeldungen sind bis zum 6. Oktober möglich.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque