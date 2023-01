Abendmusik- Ensemble Oriscus – Festival de Rocamadour Anne Bertin-Hugault Gramat Gramat Catégories d’Évènement: Gramat

Lot

Abendmusik- Ensemble Oriscus – Festival de Rocamadour Anne Bertin-Hugault Gramat, 17 août 2023, Gramat . Abendmusik- Ensemble Oriscus – Festival de Rocamadour

Anne Bertin-Hugault Grand Couvent de Gramat Gramat Lot

2023-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2023-08-17 19:00:00 19:00:00 Gramat

Lot 15 15 EUR Programme à venir Dans la pure tradition allemande, popularisés par Buxtehude (compositeur du 17e siècle), les Abendmusik sont de brefs concerts de fin de journée durant le temps de l’Avent. Le quatuor de femme de l’ensemble Oriscus se propose de revisiter ses musiques du soir tout le long du Festival dans l’esprit des veillées musicales du temps de l’assomption. Une pause méditation de fin de journée à ne pas manquer ! ©Louis Nespoulous

Gramat

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Gramat, Lot Autres Lieu Gramat Adresse Grand Couvent de Gramat Gramat Lot Ville Gramat lieuville Gramat Departement Lot

Gramat Gramat Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gramat/

Abendmusik- Ensemble Oriscus – Festival de Rocamadour Anne Bertin-Hugault Gramat 2023-08-17 was last modified: by Abendmusik- Ensemble Oriscus – Festival de Rocamadour Anne Bertin-Hugault Gramat Gramat 17 août 2023 Gramat Grand Couvent de Gramat Gramat Lot Lot

Gramat Lot