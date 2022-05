Abeilles, semer & planter des mellifères et / ou des pollinifères Parc naturel des Dolines de Limère – Ardon Ardon Catégorie d’évènement: Ardon

Abeilles, semer & planter des mellifères et / ou des pollinifères Parc naturel des Dolines de Limère – Ardon, 24 septembre 2022, Ardon. Abeilles, semer & planter des mellifères et / ou des pollinifères

Parc naturel des Dolines de Limère – Ardon, le samedi 24 septembre à 15:00

Vous découvrirez les différents aspects de la vie des abeilles et des insectes pollinisateurs, la colonie, des éléments de biologie, l’habitat des abeilles ou encore l’impact de son environnement sur le développement de l’abeille. Tout public, réservation souhaitée

Voir http://www.abeille-olivetaine.fr

Abeilles, semer & planter des mellifères et / ou des pollinifères Parc naturel des Dolines de Limère – Ardon Parc naturel des Dolines de Limère, Ardon Ardon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-24T15:00:00 2022-09-24T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Ardon Autres Lieu Parc naturel des Dolines de Limère - Ardon Adresse Parc naturel des Dolines de Limère, Ardon Ville Ardon lieuville Parc naturel des Dolines de Limère - Ardon Ardon

Parc naturel des Dolines de Limère - Ardon Ardon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ardon/

Abeilles, semer & planter des mellifères et / ou des pollinifères Parc naturel des Dolines de Limère – Ardon 2022-09-24 was last modified: by Abeilles, semer & planter des mellifères et / ou des pollinifères Parc naturel des Dolines de Limère – Ardon Parc naturel des Dolines de Limère - Ardon 24 septembre 2022 Ardon Parc naturel des Dolines de Limère - Ardon Ardon

Ardon