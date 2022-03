Abeilles et autres pollinisateurs Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Abeilles et autres pollinisateurs Matour, 30 avril 2022, Matour. Abeilles et autres pollinisateurs Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

2022-04-30 – 2022-04-30 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Pendant cette animation, vous découvrirez au travers de supports pédagogiques la vie fascinante à l'intérieur d'une ruche, et l'organisation de la société des abeilles, ainsi que le rôle des insectes pollinisateurs dans notre environnement. Vous comprendrez aussi par quels moyens favoriser leur présence autour de chez vous. Vous découvrirez enfin comment fabriquer une bougie en cire, et vous dégusterez le délicieux miel produit par ces merveilleuses petites bêtes.

Matour Saône-et-Loire