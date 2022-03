Abeilles, bourdons et frelons – Zoom sur les hyménoptères Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Abeilles, bourdons et frelons – Zoom sur les hyménoptères Maison de la nature et de l’arbre, 13 avril 2022, Meudon. Abeilles, bourdons et frelons – Zoom sur les hyménoptères

Maison de la nature et de l’arbre, le mercredi 13 avril à 14:00

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier en accès libre et en continu. Nombre de place limité.

Ça bourdonne autour des fleurs, c’est sûrement une abeille ou un bourdon. Ces grands mangeurs de pollen ont la réputation de piquer quand on s’approche d’un peu trop près, mais est-ce justifié ? Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00

