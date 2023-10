MARCHÉ DE NOËL AU DOMAINE SAINT-GEORGES D’IBRY Abeilhan, 25 novembre 2023, Abeilhan.

Abeilhan,Hérault

Michel, Marianne, Jean-Philippe CROS et toute l’équipe du domaine sont heureux de vous accueillir pour partager la magie de Noël de 10h à 18h samedi et dimanche au Domaine Saint-Georges d’Ibry. Découverte des nouveaux millésimes. Dégustation et vente des vins.

Restauration sur place : Maison ALBERTO -Shana et Tristan. Coquillages, Brasucade de moules, Produits de la mer..

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie



Michel, Marianne, Jean-Philippe CROS and the whole estate team are delighted to welcome you to share in the magic of Christmas from 10am to 6pm on Saturday and Sunday at Domaine Saint-Georges d’Ibry. Discover new vintages. Wine tasting and sales.

On-site catering: Maison ALBERTO -Shana et Tristan. Shellfish, Mussel Brasucade, Seafood.

Michel, Marianne, Jean-Philippe CROS y todo el equipo de la finca están encantados de recibirle para compartir la magia de la Navidad de 10:00 a 18:00 el sábado y el domingo en el Domaine Saint-Georges d’Ibry. Descubra las nuevas añadas. Degustación y venta de vinos.

Catering in situ: Maison ALBERTO -Shana y Tristan. Mariscos, Brasucade de mejillones, mariscos.

Michel, Marianne, Jean-Philippe CROS und das gesamte Team des Weinguts freuen sich, Sie am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf der Domaine Saint-Georges d’Ibry begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen den Zauber der Weihnacht zu teilen. Entdeckung der neuen Jahrgänge. Verkostung und Verkauf der Weine.

Verpflegung vor Ort: Maison ALBERTO -Shana und Tristan. Coquillages, Brasucade de moules, Produits de la mer.

