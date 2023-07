EXPOSITION PEINTURES DE LILI CÔME Abeilhan, 1 septembre 2023, Abeilhan.

Abeilhan,Hérault

Exposition peintures de Lili Côme au Domaine St Georges d’Ibry. Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h..

2023-09-01 fin : 2023-09-30 . .

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie



Painting exhibition by Lili Côme at Domaine St Georges d’Ibry. Monday to Saturday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm.

Exposición de pinturas de Lili Côme en el Domaine St Georges d’Ibry. De lunes a sábado, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

Gemäldeausstellung von Lili Côme in der Domaine St Georges d’Ibry. Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT AVANT-MONTS