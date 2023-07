TOURNÉE ESTIVALE VINISHOW Abeilhan, 22 juillet 2023, Abeilhan.

Abeilhan,Hérault

Le Cabaret le Showbizz en collaboration avec le domaine Saint Georges d’Ibry vous propose un magnifique spectacle de cabaret en plein air au Domaine Saint Georges d’Ibry à 19h. Repas spectacle : 35€/personne. Foie gras – Ballotine de volaille – Tiramisu fruits rouges. Vin non compris. Sur réservation..

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie



Cabaret le Showbizz, in collaboration with Domaine Saint Georges d’Ibry, presents a magnificent open-air cabaret show at Domaine Saint Georges d’Ibry at 7pm. Show meal: 35€ per person. Foie gras – Ballotine de volaille – Tiramisu fruits rouges. Wine not included. Reservations required.

Cabaret le Showbizz, en colaboración con el Domaine Saint Georges d’Ibry, presenta un magnífico espectáculo de cabaret al aire libre en el Domaine Saint Georges d’Ibry a las 19:00 h. Comida espectáculo: 35 euros por persona. Foie gras – Ballotine de ave – Tiramisú de frutos rojos. Vino no incluido. Reserva obligatoria.

Das Cabaret le Showbizz bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Domaine Saint Georges d’Ibry um 19 Uhr eine wunderbare Kabarettvorstellung unter freiem Himmel auf der Domaine Saint Georges d’Ibry. Mahlzeit Show: 35?/Person. Stopfleber – Geflügelballotine – Tiramisu mit roten Früchten. Wein nicht inbegriffen. Auf Reservierung.

