« SPECTACLE FRIVOLE » AU DOMAINE SAINT GEORGES D’IBRY Abeilhan, jeudi 25 janvier 2024.

« Spectacle Frivole » à 20h00 au Domaine Saint Georges d’Ibry. Ouverture des portes à 19h00. Un spectacle musical et théâtral qui revisite les plus grands artistes ayant laissé derrière eux des chansons frivoles, souvent méconnues.

Prix de la place : 30€/personne. Sur réservation.

Le verre de bienvenue et quelques mets salés/sucrés vous seront offerts.

Nous sommes heureux d’accueillir Émily Przeniczka, reine du Spectacle Frivole accompagnée par Michel Crosio, auteur, compositeur, arrangeur à la renommée internationale. Vous assisterez à un spectacle de chansons réalistes digne des cabarets parisiens tels qu’on les imagine du temps de Marie Dubas, Fréhel, Patachou, ou Suzie Delair, « Si tu me payes un verre » c’est l’improvisation aux couleurs du cabaret, de ses extravagances et de sa traditionnelle participation du public.

Un spectacle musical et théâtral qui revisite les plus grands artistes ayant laissé derrière eux des chansons frivoles, souvent méconnues : Colette Renard, Juliette, Gainsbourg, Vian, Jeanne Chéral… Le tout porté par Émily, une chanteuse fantasque qui incarne avec humour une femme alcoolique qui se débat avec ses histoires d’amour !

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie info@saintgeorgesdibry.com



