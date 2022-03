Abécédaires, glossaires et pictogrammes LaM Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Abécédaires, glossaires et pictogrammes LaM, 11 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq. Abécédaires, glossaires et pictogrammes

LaM, le samedi 11 juin à 11:00

La découverte d’une sélection d’ouvrages précieux de la bibliothèque Dominique Bozo sur le thème du langage La découverte d’une sélection d’ouvrages précieux de la bibliothèque Dominique Bozo sur le thème du langage LaM 1 allée du Musée, VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T11:00:00 2022-06-11T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu LaM Adresse 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville LaM Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

LaM Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Abécédaires, glossaires et pictogrammes LaM 2022-06-11 was last modified: by Abécédaires, glossaires et pictogrammes LaM LaM 11 juin 2022 LaM Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord