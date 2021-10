Abécédaire – La Débordante Cie – Ça va arriver près de chez vous CSC Bourg, 8 avril 2022, Saint-Herblain.

2022-04-08 les 7 et 8 avril 2022 à 20h

Horaire : 20:00

Gratuit : non 5 € / 10 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00 les 7 et 8 avril 2022 à 20h

Danse – Jeune public. Abécédaire émerge d’une recherche autour de la Langue des Signes et de l’apprentissage. Sur le plateau, ce sera d’abord la rencontre entre deux danseuses, l’une sourde et l’autre non. Comment vont-elles se comprendre, quels langages vont-elles utiliser, vont-elles inventer ? Dans un second temps, la pièce abordera une présentation de la langue des signes et propose aux enfants de découvrir l’alphabet de façon ludique : chaque lettre est signée et évoque des mots qui sont dits, signés, mimés. Ces mots vont ensuite provoquer l’imaginaire pour créer une courte danse… Chorégraphe : Héloïse Desfarges Interprètes : Thumette Léon et Perrine Gontié Durée : 30-45 min. Public : à partir de 5 ans Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous

CSC Bourg adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800 Bourg

02 28 25 22 70 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme