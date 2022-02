Abécédaire des énergies futures Alès Alès, 9 mars 2022, AlèsAlès.

/! Animation initialement prévue le mercredi 16 Février mais reportée au mercredi 09 MARS 2022 Dans le cadre des « Rencontres de l’Environnement »Autour d’un atelier de typographie*, laissez libre cours à vos idées et propositions inventives pour un futur éco-responsable. A cette occasion, vous créerez avec l’association Diptyk un abécédaire graphique.A partir de 8 ans. Inscription obligatoire. Pass Vaccinal obligatoire.*Typographie : désigne les différents procédés de composition et d’impression utilisant des caractères et des formes en relief, ainsi que l’art d’utiliser les différents types de caractères dans un but esthétique et pratique.*Infos pratiques :- Rendez-vous le mercredi 09 Mars 2022- Où? : Pôle culturel et scientifique de Rochebelle- Quand ? : De 10h00 à 12h00- Tarif : Animation gratuite- Réservation et Pass vaccinal obligatoires- Informations complémentaires et réservations auprès du CPIE du Gard, par téléphone au 04 66 52 61 38 ou par mail à contact@cpiegard.fr

contact@cpiegard.fr +33 4 66 52 61 38

