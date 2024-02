Abdullah Miniawy & HVAD // La Petite Halle La Petite Halle Paris, vendredi 23 février 2024.

Le vendredi 23 février 2024

de 21h00 à 00h00

.Public adultes. gratuit

La Petite Halle est fière d’accueillir Abdullah Miniawy en résidence de plusieurs mois sur sa scène !

Le premier rendez-vous est donné le 23 février avec le DJ et producteur HVAD

Chanteur, poète, compositeur, trompettiste et acteur, Abdullah Miniawy est un artiste égyptien au talent indéniable. Ses textes engagés, portés par une voix d’une intensité rare, raisonnent pour raconter tout un pays, avec ses injustices comme ses beautés.

HVAD est une figure unique de la scène underground de Copenhague depuis les années 2000, travaillant à la fois comme ingénieur mastering à Copenhague et comme artiste musical de pointe. Il fusionne la musique électronique sombre (techno, breakcore, ambient et drone music) avec des instruments de la musique classique indienne. HVAD crée une saga sonore pour le corps et l’esprit.

Le 10 février 2022, Abdullah Miniawy et HVAD ont sorti l’album « Notice a Tiny Scratch for the Blue Behind » sur ULLLU, première sortie du nouveau label fondé par HVAD. L’album a été créé dans le studio de HVAD à Copenhague pendant le séjour de Miniawy en 2020. Partageant une vision de recherche de quelque chose d’ancien, les textes et les compositions vocales de Miniawy sont soutenus par les compositions instrumentales et la production de HVAD sur « Notice a Tiny Scratch for the Blue Behind », procurant un sentiment de libération du temps présent auquel le corps n’a pas accès autrement.

Un avant-gout ? :

@abdullahminiawyofficial

@xhvad

https://abdullahminiawy.com/

© Henri Nun

__________________________________

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

Entrée libre !

