ABDULLAH IBRAHIM FESTIVAL VARIATIONS GRAND ATELIER – LIEU UNIQUE, 9 avril 2023, NANTES.

ABDULLAH IBRAHIM FESTIVAL VARIATIONS GRAND ATELIER – LIEU UNIQUE. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 18:00 (2023-04-09 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

Dans le cadre festival VariationsA 87 ans, celui que Mandela qualifiait de « Mozart sud-africain » a traversé les époques, les continents, et côtoyé les plus grands de Duke Ellington à John Coltrane. Né au Cap, initié au piano par sa grand-mère, Abdullah Ibrahim s'imprègne des multiples sons et des cultures qui animent la ville portuaire, mais aussi des dissonances que crée l'apartheid. Enregistré chez lui, pendant le confinement, son dernier album Solotude, est une merveille de dépouillement apaisé et de plénitude.

GRAND ATELIER – LIEU UNIQUE NANTES QUAI FERDINAND FAVRE Loire-Atlantique

A 87 ans, celui que Mandela qualifiait de « Mozart sud-africain » a traversé les époques, les continents, et côtoyé les plus grands de Duke Ellington à John Coltrane. Né au Cap, initié au piano par sa grand-mère, Abdullah Ibrahim s’imprègne des multiples sons et des cultures qui animent la ville portuaire, mais aussi des dissonances que crée l’apartheid. Enregistré chez lui, pendant le confinement, son dernier album Solotude, est une merveille de dépouillement apaisé et de plénitude.

