ABDUL & THE GANG + LES FRERES SMITH espace Icare, 25 juin 2022, Issy-les-Moulineaux.

espace Icare, le samedi 25 juin à 19:00

ABDUL & THE GANG —————- Aux origines il y a la musique des pères, instrumentistes et percussionnistes gnawas, un apprentissage de la scène avec celui de la marche. Abdul chante, écoute, joue et fait ses classes à l’école du son et sur les routes… Après avoir écumé le milieu pendant des années, ce trafiquant rythmique notoire croise un à un les futurs membres du Gang. Surgis de tous horizons, bédouins bretons, pirates des ondes, brigands sonores, la troupe se fédère et soude ses savoirs-faire. Ensemble ils concoctent un son nouveau qui emprunte à l’orient mélodies Chaabi et rythmes Gnawas et les confronte au groove de l’afrobeat. Une scène survoltée et joyeuse à vivre Live ! LES FRÈRES SMITH —————- Contreband Mentality et Free To Go, deux albums qui symbolisaient à la perfection l’état d’esprit qui guide Les Frères Smith depuis maintenant deux décennies. Avides de nouveautés pour ne jamais se laisser embourber dans le marécage de la redite, perméables aux influences externes, qu’elles viennent des villes bruyantes et bétonnées comme de la nature la plus hostile, les onze frangins ont fait s’allier funk et highlife, jazz et soul, saveurs tropicales, incandescence cuivrée et polyrythmies dans un combustible hautement inflammable, chauffé par la voix envoûtante de Swala Emati Smith et la furie de Prosper Smith, et qu’ils nomment eux-mêmes Afrikanbeat. Captivant en vrai !

12 € en présente – 15 € sur place

Le Réacteur présente ABDUL & THE GANG + LES FRÈRES SMITH

espace Icare 31 Bd Gambetta 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine



