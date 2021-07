Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis abdoulaye nderguet & le bex’tet LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

LE TRITON, le samedi 16 octobre à 20:30

GO MUSICK PRÉSENTE Une rencontre autour de la voix extraordinaire du chanteur tchadien Abdoulaye Nderguet et du blues animal du Bex’tet conduit par Emmanuel Bex qui nous emmène avec puissance et beauté vers de nouveaux territoires. Cette voix de sable qui transpire la richesse des cultures du Sahel fait irruption dans un blues sans limites et très actuel. Seul l’étonnement compte au sein de cette musique sans frontières.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T22:00:00

