Abdoulaye Kouyaté Trio Le Son de la Terre Paris 05, 10 février 2024 20:00, Paris 05.

Le samedi 10 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Billetterie Concert Abdoulaye Kouyaté Trio : 25 EUR

Venez découvrir l’album solo ‘Abdoulaye Kouyaté, chanté en soussou et en français ou les ballades côtoient les coupé décalés, zouks ou yolés emprunts d’un métissage souvent dansant.

Abdoulaye Kouyaté fait partie des castes de griots mandingues. Au pays, dés son plus jeune âge, il s’initie a la guitare et à la kora avec son pere Sékou Kouyaté, griot respecté, musicien et chef d’orchestre de Miriam Makeba.

Musicien versatile, griot voyageur contemporain, Abdoulaye Kouyaté se nourrit du répertoire traditionnel mandingue et d’influences diverses comme le jazz, le funk, le reggae, la biguine antillaise ou la bossa nova pour créer son propre style. Sa musique se caractérise par une recherche constante de beauté dans le jeu claire de sa guitare, les mélodies envoutantes à la kora, et les arrangements. Mais elle est aussi assise sur une rythmique solide caractéristique des musiques ouest africaines.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

