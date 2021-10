ABDOS FESSIERS stade Duhourquet, 26 octobre 2021, Bègles.

ABDOS FESSIERS

du mardi 26 octobre au mardi 2 novembre à stade Duhourquet

Il s’agit d’une pratique de renforcement musculaire se concentrant essentiellement sur le milieu et le bas du corps. Plus exactement, on travaille : * les abdos, en ciblant le ventre et la taille, * les fessiers petits, moyens et grands. La plupart des exercices s’effectue en poids de corps, mais il arrive que des accessoires soient aussi de la partie : lestes, élastiques, haltères, barre et bâton. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions sur place

Abdos – Fessiers, est une activité très populaire des cours collectifs proposés par les salles de sport. Le service vie sportive de la Ville met en place, pour vous, cette activité !

stade Duhourquet Place Duhourquet Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T15:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T15:00:00