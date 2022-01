Abdomen – La Grive + Mon vrai métier, c’est la nuit – Appel d’Air Le Gymnase | CDCN, 3 mars 2022, Roubaix.

Abdomen – La Grive + Mon vrai métier, c’est la nuit – Appel d’Air

Le Gymnase | CDCN, le jeudi 3 mars à 20:00

**ABDOMEN** Lors de leurs trainings journaliers, Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre ont commencé à inventer de nouveaux exercices d’abdominaux pour varier les plaisirs, s’entraîner, s’amuser. Ils ont ainsi développé une forme d’éloge abdominal. Par la suite, ils ont spontanément élargi le sujet et se sont infiltrés sous la couche superficielle, dans les profondeurs de l’abdomen pour tirer des boyaux de cette idée saugrenue et en faire un spectacle. Comme une urgente nécessité de se réapproprier le ventre, de l’écouter, de le suivre. **MON VRAI MÉTIER, C’EST LA NUIT** Deux êtres dans un espace où la lumière vacille. Par des séquences écrites et improvisées, Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée interrogent la notion de l’obscur en soi. Quelle est la quantité d’écoute accordée à l’ombre ? Et par extension à ceux qui ne sont pas conformes, ceux qui débordent des cases ou qui ne rentrent dans aucune ? Que se passe-t-il quand on choisit d’aller avec ce qui est caché ? Comment manifester l’engagement du côté du non-visible ? Par-delà le langage des mots, le corps prend alors le relais, permettant une évasion salvatrice dans un monde où le visible, l’explicable, et le régime de l’image règnent en maîtres.

10€ / 8€ / 5€

Découvrez deux pièces de deux jeunes compagnies soutenues par le réseau des Petites Scènes Ouvertes dont le Gymnase CDCN fait partie

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T21:30:00