Abdomen – Compagnie La Grive Châtelaudren-Plouagat, 8 avril 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Abdomen – Compagnie La Grive Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat

2022-04-08 – 2022-04-08 Rue du Maillet Le Petit Echo de la Mode

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor

Ce qu’on a dans le ventre.

Avec l’abdomen comme point de départ et les abdominaux comme moteur, Clémentine Maubon & Bastien Lefèvre se mettent en mouvement. Tous deux nous parlent du ventre, des tripes, de ce qu’on y enfouit et cache, de ce qui en naît et nous meut. Du superficiel au profond, la danse oscille entre une écriture très choisie et un appel plus intérieur, animal, viscéral, instinctif voir « intestinctif » !

Une exploration de la surface du muscle jusqu’à la profondeur du ventre, pour mieux l’écouter et en extraire le sens…

INFORMATIONS PRATIQUES :

Vendredi 8 avril à 20h30

A partir de 12 ans – Durée : 40 minutes

Tarifs : 12€ / 6€

Réservation indispensable au 02 96 79 26 40 ou par mail à l’adresse lpem@leffarmor.fr

Port du masque obligatoire – Pass vaccinal requis

Conception et chorégraphie : Clémentine Maubon et Bastien Lefèvre

Assistants chorégraphiques : Yannick Hugron et Matthieu Coulon

Création lumière : Jérôme Houles

Création musicale et sonore : Lucas Lelièvre

Regard extérieur : Lucas Lelièvre

lpem@leffarmor.fr +33 2 96 79 26 40 https://www.petit-echo-mode.fr/agenda/abdomen-compagnie-la-grive/

dernière mise à jour : 2022-02-01 par