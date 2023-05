Abdessamad el montassir – Trab’ssahl Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Venez découvrir les micro-histoires dépliées par l’artiste à Bétonsalon ! Trab’ssahl signi­fie en has­sa­nya, la « terre de l’ouest » et dési­gne une large part du ter­ri­toire sah­raoui. C’est là, sur cette terre, dans cette langue, dans l’his­toire lar­ge­ment igno­rée d’un conflit inin­ter­rompu depuis près de 50 ans, entre sou­ve­rai­neté et auto­no­mie, que s’ancre le tra­vail d’Abdessamad El Montassir. « Tout ce que nous avons vécu, nous ne pou­vons le dire. Interroge les ruines, inter­roge le désert et ses plan­tes épineuses. Ils ont tout vu et tout vécu, ils sont restés sur les lieux. Nous, nous n’avons plus les mots. » Ces paro­les sont celles de Khadija qui a quitté sa vie nomade pour la ville en 1975. Puissantes bien que désœu­vrées, elles énoncent pour Abdessamad El Montassir un pro­gramme qu’il mène depuis 2015 : com­ment mon­trer ce qui ne peut se voir, com­ment écouter ce qui ne peut se dire ? Qu’advient-il des mémoi­res empê­chées, confis­quées ? Quelle forme donner à l’oubli ? En réponse à l’amné­sie col­lec­tive qui hante le Sahara au sud du Maroc, Abdessamad El Montassir pro­pose d’écouter les paro­les silen­ciées, la poésie résis­tante, les vents et le sable, la topo­ny­mie, d’obser­ver les plan­tes rési­lien­tes et par­tout d’y déce­ler les indi­ces d’une mémoire trau­ma­ti­que. Qu’il s’agisse de voix humai­nes ou non-humai­nes, elles se font les témoins même par­tiels auprès de celles et ceux qui sau­ront les enten­dre. Abdessamad El Montassir est Lauréat de la Bourse de recherche et de production ADAGP / Bétonsalon 2022 L’expo­si­tion reçoit le sou­tien de l’ADAGP – société fran­çaise des auteurs des arts visuels dans le cadre de la bourse de recher­che ADAGP / Bétonsalon dont la Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou est par­te­naire ; du pro­gramme de rési­den­ces inter­na­tio­na­les au Centre d’accueil et d’échanges des Récollets de la Ville de Paris ; de l’Akademie Schloss Solitude, Stuttgart et de la Maison Salvan, Labège. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1064 0145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/

