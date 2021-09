Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Abdelkader Benchamma – Rayon fossile Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Abdelkader Benchamma – Rayon fossile Avignon, 29 octobre 2021, Avignon. Abdelkader Benchamma – Rayon fossile 2021-10-29 11:00:00 11:00:00 – 2021-02-20 18:00:00 18:00:00 Collection Lambert Collection Lambert – 5 rue Violette

Avignon Vaucluse Avignon Vaucluse EUR À l’automne 2021, la Collection Lambert invite Abdelkader Benchamma à investir la totalité du rez-de-chaussée de l’hôtel de Montfaucon. information@collectionlambert.com +33 4 90 16 56 20 http://www.collectionlambert.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-14 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Collection Lambert Collection Lambert - 5 rue Violette Ville Avignon lieuville 43.94471#4.80427