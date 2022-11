Abdelaziz Baraka Sakin / Les lundis littéraires 360 Paris Music Factory, 28 novembre 2022, Paris.

Le lundi 28 novembre 2022

de 19h00 à 20h30

. payant

12 €. Inclut boissons et tapas.

Venez à la rencontre d’Abdelaziz Baraka Sakin et découvrez l’œuvre, l’histoire et les univers de cet écrivain détonant. Rendez-vous le 28 novembre à 19h au 360 Paris Music Factory.

« J’écris pour expulser ma peur de la guerre. »

Adulé dans le monde arabe, censuré dans son pays, Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan et vit en exil en France. Cet auteur majeur n’a été découvert que très récemment en Occident où seuls trois de ses livres ont été traduits en français. Après Les Jango, roman réjouissant et tourbillonnant qui provoqua la censure des autorités soudanaises et Le Messie du Darfour, chef-d’œuvre irrévérencieux qui l’a révélé en France, il nous revient avec La Princesse de Zanzibar, un roman caustique, provocant et libérateur, entre légendes et grande histoire, interdit à Oman et au Koweit.

Venez à la rencontre d’Abdelaziz Baraka Sakin et découvrez l’œuvre, l’histoire et les univers de cet écrivain détonant. Une soirée animée par Kerenn Elkaïm.

Les lundis littéraires

Chaque lundi soir, un écrivain vient évoquer son actualité, mais aussi son univers, ses mondes, ses lectures, ses musiques et son cinéma, son histoire, son œuvre, et pourquoi pas ses rêveries les plus secrètes. Une série de rencontres imaginées par les éditions Zulma, au 360 Paris Music Factory. Inclut une boisson et des tapas.

Dernières parutions :

La Princesse de Zanzibar, Éditions Zulma, 2022

Le Messie du Darfour, Éditions Zulma, 2021

Les Jango, Éditions Zulma, 2020

360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris

Contact : https://le360paris.com/evenement/abdelaziz-baraka-sakin-les-lundis-litteraires-2/ zulma@zulma.fr https://le360paris.com/evenement/abdelaziz-baraka-sakin-les-lundis-litteraires-2/

©Patrice Normand / Leextra Abdelaziz Baraka Sakin au 360