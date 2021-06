Istres cedex Pub de l'Europe Bouches-du-Rhône, Istres cedex Abda Trio Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pub de l’Europe, le vendredi 9 juillet à 21:00

Trio Abda, c’est la rencontre d’Abda, Zac et Claude. Abda, auteur, compositeur, interprète, fait découvrir la musique de son île natale, les Comorres. Les deux autres larrons sont immédiatement séduits par ses rythmes chaloupés, entraînants, remplis de poésie. Une amitié musicale et personnelle est née de cette rencontre

Entrée libre

♫WORLD MUSIC♫ Pub de l'Europe place de l'hôtel de ville 13800 Istres

2021-07-09T21:00:00 2021-07-09T23:59:00

