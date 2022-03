Abd el-Kader Marseille 2e Arrondissement, 6 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Abd el-Kader Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée – Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-04-06 – 2022-08-22 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée – Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Émir de la résistance, saint combattant, fondateur de l’État algérien, vecteur de paix et de tolérance, précurseur de la codification du droit humanitaire moderne, guerrier, homme d’état, apôtre… les épithètes, souvent impressionnantes, mais aussi contradictoires, affluent lorsqu’il s’agit d’évoquer l’émir Abd el-Kader. Mais connait-on assez Abd el-Kader ibn Mahieddine, a-t-on assez présenté celui qui inspira également de nombreux écrivains français parmi les plus illustres, tels Victor Hugo qui l’appela “l’émir pensif, féroce et doux”, Arthur Rimbaud “le petit-fils de Jugurtha” ou encore le facétieux Gustave Flaubert qui indiquait “Émir. Ne se dit qu’en parlant d’Abd el-Kader” ?



L’exposition proposée par le Mucem en 2022 entend remettre en lumière la figure d’Abd el-Kader dans toute sa richesse et son importance historique et intellectuelle. À l’aide des recherches les plus récentes, de sources nouvelles et de collections inédites, elle déroulera le fil chronologique de sa vie et explorera certains aspects saillants de sa personnalité et de son action en le replaçant dans son contexte historique et géographique méditerranéen, entre Orient et Occident. Par-delà les éloges et les critiques que suscite toute grande personnalité de cette qualité, la fascination qu’il continue à exercer en se jouant des frontières invite à la meilleure connaissance de son expérience d’homme, riche d’enseignement pour les générations actuelles et futures.



L’exposition présente un discours d’une ampleur nouvelle sur l’Émir en réunissant près de 250 œuvres et documents issus de collections publiques et privées françaises et méditerranéennes, dont les Archives nationales d’Outre-Mer, la Bibliothèque nationale de France, les Archives Nationales, le Château de Versailles, le Musée de l’Armée, le musée d’Orsay, le musée du Louvre, la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille, La Piscine de Roubaix… Le projet ne s’arrête pas à une thématique restreinte ou à une collection de référence et réunit des œuvres d’art, des collections historiques et ethnographiques, des archives personnelles et institutionnelles qui composent ainsi une nouvelle mise en récit du personnage.





Commissariat d’exposition et direction d’ouvrage :

Camille Faucourt, conservatrice, responsable du pôle Mobilités et métissages, Mucem

Florence Hudowicz, conservatrice en chef du patrimoine,

responsable du département des Arts graphiques et décoratifs, Musée Fabre, Montpellier



Conseil scientifique :

Ahmed Bouyerdene, auteur et chercheur en histoire spécialiste de la vie et de l’œuvre de l’émir Abd el-Kader.

Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon, auteur, acteur du dialogue interreligieux.



Scénographie : Atelier Maciej Fiszer

Graphisme : Atelier Bastien Morin

L’exposition proposée par le Mucem en 2022 entend remettre en lumière la figure d’Abd el-Kader dans toute sa richesse et son importance historique et intellectuelle.

https://www.mucem.org/programme/expositions

Émir de la résistance, saint combattant, fondateur de l’État algérien, vecteur de paix et de tolérance, précurseur de la codification du droit humanitaire moderne, guerrier, homme d’état, apôtre… les épithètes, souvent impressionnantes, mais aussi contradictoires, affluent lorsqu’il s’agit d’évoquer l’émir Abd el-Kader. Mais connait-on assez Abd el-Kader ibn Mahieddine, a-t-on assez présenté celui qui inspira également de nombreux écrivains français parmi les plus illustres, tels Victor Hugo qui l’appela “l’émir pensif, féroce et doux”, Arthur Rimbaud “le petit-fils de Jugurtha” ou encore le facétieux Gustave Flaubert qui indiquait “Émir. Ne se dit qu’en parlant d’Abd el-Kader” ?



L’exposition proposée par le Mucem en 2022 entend remettre en lumière la figure d’Abd el-Kader dans toute sa richesse et son importance historique et intellectuelle. À l’aide des recherches les plus récentes, de sources nouvelles et de collections inédites, elle déroulera le fil chronologique de sa vie et explorera certains aspects saillants de sa personnalité et de son action en le replaçant dans son contexte historique et géographique méditerranéen, entre Orient et Occident. Par-delà les éloges et les critiques que suscite toute grande personnalité de cette qualité, la fascination qu’il continue à exercer en se jouant des frontières invite à la meilleure connaissance de son expérience d’homme, riche d’enseignement pour les générations actuelles et futures.



L’exposition présente un discours d’une ampleur nouvelle sur l’Émir en réunissant près de 250 œuvres et documents issus de collections publiques et privées françaises et méditerranéennes, dont les Archives nationales d’Outre-Mer, la Bibliothèque nationale de France, les Archives Nationales, le Château de Versailles, le Musée de l’Armée, le musée d’Orsay, le musée du Louvre, la Chambre de Commerce et d’Industrie Aix-Marseille, La Piscine de Roubaix… Le projet ne s’arrête pas à une thématique restreinte ou à une collection de référence et réunit des œuvres d’art, des collections historiques et ethnographiques, des archives personnelles et institutionnelles qui composent ainsi une nouvelle mise en récit du personnage.





Commissariat d’exposition et direction d’ouvrage :

Camille Faucourt, conservatrice, responsable du pôle Mobilités et métissages, Mucem

Florence Hudowicz, conservatrice en chef du patrimoine,

responsable du département des Arts graphiques et décoratifs, Musée Fabre, Montpellier



Conseil scientifique :

Ahmed Bouyerdene, auteur et chercheur en histoire spécialiste de la vie et de l’œuvre de l’émir Abd el-Kader.

Christian Delorme, prêtre du diocèse de Lyon, auteur, acteur du dialogue interreligieux.



Scénographie : Atelier Maciej Fiszer

Graphisme : Atelier Bastien Morin

Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée – Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-28 par