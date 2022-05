Abd el-Kader – Algérie-France, la voix des objets, 6 mai 2022, .

Abd el-Kader – Algérie-France, la voix des objets

2022-05-06 – 2022-05-06

À 17h30



Projection

Documentaire de Salem Brahimi (Algérie, 2013, 1h36)



Illustré par des photographies d’archives, des images d’animation et une multitude de témoignages, ce film retrace le parcours historique et spirituel de l’émir Abd el-Kader. Un documentaire « conté » en arabe dialectal par la voix d’Amazigh Kateb.



Projection en présence du réalisateur et d’Ahmed Bouyardene (auteur et chercheur en histoire, spécialiste de la vie et de l’œuvre de l’émir Abd el-Kader, conseiller scientifique de l’exposition).



À 19h30



Rencontre – Débat

Abd el-Kader, vu par

Algérie-France, la voix des objets



Avec Salem Brahimi (réalisateur), Lyes Salem (acteur, scénariste et réalisateur), Christian Delorme (prêtre du diocèse de Lyon, auteur, acteur du dialogue interreligieux)



À partir du documentaire Abd el-Kader, cette rencontre évoque la dimension spirituelle de l’émir, tout en posant une question : pourquoi ce personnage historique n’a -t-il encore jamais fait l’objet d’un film de fiction ?

Projection et rencontre à partir du documentaire Abd el-Kader.

