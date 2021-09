ABD AL MALIK Espace Coluche, 21 mai 2022, PLAISIR.

ABD AL MALIK

Espace Coluche, le samedi 21 mai 2022 à 20:30

LE JEUNE NOIR A L’EPEE – ABD AL MALIK La rencontre entre trois grands du slam, de la danse Hip-Hop et de la peinture Le Jeune noir à l’épée est d’abord le titre d’une peinture de Pierre Puvis de Chavannes qui a bouleversé Abd Al MaliK et l’a poussé à écrire un long poème sur l’identité à l’ère de la mondialisation, à la croisée du langage poétique de Baudelaire et de la philosophie de Glissant. L’histoire de ce jeune noir, c’est une rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée et chantée sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne et moderne, faîtes de fragments mélodiques, d’échantillons musicaux disparates, dont la mise en relation accidentelle et inattendue fait surgir, contre toute attente, du nouveau et de l’harmonieux. Salia Sanou accompagne par sa chorégraphie la poésie des mots et des images. DISTRIBUTION Abd Al Malik, Chorégraphie Salia Sanou, Danseurs Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent Keys Lafif, Bolewa Sabourin Musiciens Arnaud Fayette Mikano, Fayette Fayette Mikano Vidéo Fabien Coste Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 23,00€

ABD AL MALIK

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T22:30:00