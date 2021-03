Soissons C.H.R.S. LES 14 MAISONS Soissons Abcéd’air & bestiaire fantastique C.H.R.S. LES 14 MAISONS Soissons Catégorie d’évènement: Soissons

Abcéd’air & bestiaire fantastique C.H.R.S. LES 14 MAISONS, 17 mars 2021-17 mars 2021, Soissons. Abcéd’air & bestiaire fantastique

C.H.R.S. LES 14 MAISONS, le mercredi 17 mars à 14:00

Inspirée par le souffle de la vie et les bulles de savon, la Fédération de l’Aisne de la Ligue de l’Enseignement, le CHRS Les 14 Maisons de Soissons et l’artiste Mireille Jacquesson présentent : _**ABÉCÉD’AIR & BESTIAIRE FANTASTIQUE**_ Imaginée et réalisée par les résidents du CHRS Les 14 Maisons de Soissons pour les enfants de l’hôpital de Soissons, cette exposition multimédia met en scène des typographies et des animaux réels ou imaginaires dans l’univers visuel de Bullescence*.

restriction de 5 personnes par visites

Exposition multimédia mettant en scène des typographies et des animaux réels ou imaginaires dans l’univers visuel C.H.R.S. LES 14 MAISONS 320 Avenue de Château-Thierry, 02200 Soissons Soissons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-17T14:00:00 2021-03-17T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Soissons Autres Lieu C.H.R.S. LES 14 MAISONS Adresse 320 Avenue de Château-Thierry, 02200 Soissons Ville Soissons