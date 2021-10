ABCD Honoré – B comme… Bretagne Forum des images, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 6 au 24 octobre 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 23h

payant

Amour, Bretagne, Critique, Désir… 100 séances imaginées par Christophe Honoré au Forum des images. Du 6 octobre au 24 octobre, découvrez sa sélection “B comme… Bretagne” !

Christophe Honoré et le cinéma, c’est une grande histoire d’amour ! Du 22 septembre au 5 décembre au Forum des images, le cinéaste se transforme en programmateur pour explorer, sous une autre forme, son geste artistique. Avec ces 100 séances rythmées comme un abécédaire, du A comme amour au D comme désir et à travers un programme original tant dans sa conception que dans son résultat, Christophe Honoré examine avec passion les raisons du cœur et les déraisons du corps.

>> DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE “B comme… bretagne” !

Du 6 octobre au 24 octobre, avec “B comme… Bretagne”, retrouvez la Bretagne qui coule dans les veines et dans les rêves d’Honoré, des paysages réels aux Bretagnes imaginaires (on retrouve ainsi des morceaux de Bretagne dans Sleepy Hollow ou dans le Macbeth de Justin Kurzel). Le cinéaste a également souhaité que l’on recrée les doubles programmes du Ciné-Breiz de Rostrenen, son village, où il a appris à aimer le cinéma et à être aimé par lui.

Mercredi 6 octobre à 20h30 : Tout contre Léo de Christophe Honoré

Jeudi 7 octobre

à 21h : Une chambre en ville de Jacques Demy





Mon Oncle d’Amérique © Collection Christophel