CENDRILLON 2022 ABC THEATRE Paris, samedi 27 janvier 2024.

L’histoire de Cendrillon mêlant chansons, danses et qui donne au spectacle une allure de comédie musicale.Une marâtre fort méchante confit des tâches les plus rudes à Cendrillon l’une de ses fille, la faisant coucher au grenier en la malmenant sans cesse.Un jour un grand bal est donné au château du royaume. La cruelle marâtre et ses filles s’apprêtaient à partir pour le bal, laissant Cendrillon meurtrie et désespérée. C’est alors que sa marraine la Fée apparût et d’un coup de baguette, une somptueuse robe de bal apparût.Cendrillon partit au bal mais la Fée lui demanda d’être de retour à minuit car après tout redeviendra comme avant. Cendrillon apparut au Palais du Roi et le Prince sut que c’était elle qu’il attendait.La musique commença et le Prince l’invita à danser. Ils dansèrent toute la soirée.A minuit Cendrillon entendit l’horloge et s’enfuit sans s’apercevoir qu’elle perdait une de ses pantoufles. Pour la retrouver, le Prince donna ordre de faire essayer la pantoufle à toutes les filles du Royaume et demanda qu’on ramène au Palais Royal celle qui pourrait la chausser.Le Prince put retrouver Cendrillon et la demanda en mariage

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 14:30

ABC THEATRE 14 RUE DE THIONVILLE 75019 Paris 75