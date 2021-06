Gros-Morne HABITATION PETITE TRACEE Gros-Morne ABC LOISIRS 972 HABITATION PETITE TRACEE Gros-Morne Catégorie d’évènement: Gros-Morne

● Faire écouter les chansons aux enfants et jeunes. ● Commencer à apprendre les chants qu’on considère Souhaite interpréter. ● Exercices d’écoute et jeux musicaux autour de la voix et ajouter des exercices plus spécifiques. • Chanter en s’amusant, Jeux vocaux, rythme, tonalité, articulation. ● Apprendre à gérer l’espace de la scène, toujours être face au public, (position, déplacement, voix, geste, émotion…). ● Préparation d’un spectacle Musical

Inscription en colos apprenantes

Etre acteur de sa musique en étant accompagné d’un roupe de musique en live.Découvrir en échangeant l’histoire de la musique traditionnelle mais des musiques modernes et caribéennes. HABITATION PETITE TRACEE GROS MORNE Gros-Morne

